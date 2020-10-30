Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,44 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.438300 грн за долар;

33.298400 грн за євро;

0.357830 грн за російський рубль;

36.787800 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 29 жовтня усіх євро та рубля впав, коли долар та фунт зросли.