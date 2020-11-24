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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,37 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,37 грн/долар

Київ • УНН

 • 11733 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Станом на 24 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,37 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.3697 грн за долар;

33.7553 грн за євро;

0.37394 грн за російський рубль;

37.9710 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 23 листопада курс всіх зазначених валют виріс.

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