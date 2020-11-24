Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,37 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.3697 грн за долар;

33.7553 грн за євро;

0.37394 грн за російський рубль;

37.9710 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 23 листопада курс всіх зазначених валют виріс.