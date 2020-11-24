Официальный курс гривны установлен на уровне 28,37 грн / доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По состоянию на 24 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,37 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.3697 грн за доллар;
33.7553 грн за евро;
0.37394 грн за российский рубль;
37.9710 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 ноября курс всех указанных валют вырос.