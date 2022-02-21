Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,34 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,34 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.342800 грн за долар;
32.196000 грн за євро;
0.373790 грн за російський рубль;
38.591600 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 20 лютого курс долара та фунта зріс, рубля не змінився, євро впав:
+0.043 грн за долар;
-0.001 грн за євро;
0.000 грн за російський рубль;
+0.031 грн за фунт стерлінгів.