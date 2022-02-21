Официальный курс гривны установлен на уровне 28,34 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,34 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.342800 грн за доллар;
32.196000 грн за евро;
0.373790 грн за российский рубль;
38.591600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 20 февраля курс доллара и фунта вырос, рубля не изменился, евро упал:
+0.043 грн за доллар;
-0.001 грн за евро;
0.000 грн за российский рубль;
+0.031 грн за фунт стерлингов.