Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,30 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,30 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.300000 грн за долар;
32.196900 грн за євро;
0.374010 грн за російський рубль;
38.560200 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 19 лютого курс долара, євро, фунта зріс та рубля не змінився.