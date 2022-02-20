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15 марта, 19:03 • 89700 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124381 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114427 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108800 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 99536 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95273 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83366 просмотра

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Официальный курс гривны установлен на уровне 28,30 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,30 грн/доллар

Киев • УНН

 • 220494 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,30 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.300000 грн за доллар;

32.196900 грн за евро;

0.374010 грн за российский рубль;

38.560200 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 февраля курс доллара, евро, фунта вырос и рубля не изменился.

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