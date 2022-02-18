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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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09:04 • 29111 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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07:52 • 59572 перегляди

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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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The Washington Post

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,30 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,30 грн/долар

Київ • УНН

 • 13101 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,30 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.300000 грн за долар;

32.196900 грн за євро;

0.374010 грн за російський рубль;

38.560200 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 17 лютого курс долара, євро, фунта зріс, рубля не змінився:

+0.206 грн за долар;

+0.265 грн за євро;

0.000 грн за російський рубль;

+0.485 грн за фунт стерлінгів.

Українські Національні Новини

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