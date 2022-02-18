Официальный курс гривны установлен на уровне 28,30 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.300000 грн за доллар;

32.196900 Грн за евро;

0.374010 грн за российский рубль;

38.560200 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 17 февраля курс доллара, евро, фунта вырос, рубля не изменился:

+0.206 грн за доллар;

+0.265 грн за евро;

0.000 грн за российский рубль;

+0.485 грн за фунт стерлингов.