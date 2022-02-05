Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,27 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,27 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.270100 грн за долар;
31.919800 грн за євро;
0.370770 грн за російський рубль;
38.407800 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 4 лютого курс долара, фунта, євро та рубля не змінився.