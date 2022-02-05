Официальный курс гривны установлен на уровне 28,27 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,27 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.270100 грн за доллар;
31.919800 грн за евро;
0.370770 грн за российский рубль;
38.407800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 февраля курс доллара, фунта, евро и рубля не изменился.