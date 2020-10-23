Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,26 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На 23 жовтня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,26 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.2650 грн за долар;
33.4106 грн за євро;
0.36794 грн за російський рубль;
37.0074 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 22 жовтня курс долара та євро впав, ціни на рубль та фунт стерлінгів — зросли.