Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,26 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.2650 грн за долар;

33.4106 грн за євро;

0.36794 грн за російський рубль;

37.0074 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 22 жовтня курс долара та євро впав, ціни на рубль та фунт стерлінгів — зросли.