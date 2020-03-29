Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,14 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На 29 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,14 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.138100 грн за долар;
30.863300 грн за євро;
0.361860 грн за російський рубль;
33.798100 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 28 березня курс всіх вказаних валют — не змінився.