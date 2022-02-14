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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51329 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,03 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,03 грн/долар

Київ • УНН

 • 18731 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,03 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок понеділка встановлені на такому рівні:

28.034600 грн за долар;

31.977700 грн за євро;

0.372840 грн за російський рубль;

38.073800 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 13 лютого курс долара, фунта та євро зріс, а рубля - впав:

+0.159 грн за долар;

+0.099 грн за євро;

-0.002 грн за російський рубль;

+0.231 грн за фунт стерлінгів.

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