Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,03 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,03 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок понеділка встановлені на такому рівні:
28.034600 грн за долар;
31.977700 грн за євро;
0.372840 грн за російський рубль;
38.073800 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 13 лютого курс долара, фунта та євро зріс, а рубля - впав:
+0.159 грн за долар;
+0.099 грн за євро;
-0.002 грн за російський рубль;
+0.231 грн за фунт стерлінгів.