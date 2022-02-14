Официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро понедельника установлены на таком уровне:
28.034600 грн за доллар;
31.977700 грн за евро;
0.372840 грн за российский рубль;
38.073800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 февраля курс доллара, фунта и евро вырос, а рубля - упал:
+0.159 грн за доллар;
+0.099 грн за евро;
-0.002 грн за российский рубль;
+0.231 грн за фунт стерлингов.