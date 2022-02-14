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15 марта, 19:03 • 101108 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130824 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116960 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111045 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101209 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98320 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85703 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118993 просмотра

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14 марта, 19:56 • 126973 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/доллар

Киев • УНН

 • 18731 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро понедельника установлены на таком уровне:

28.034600 грн за доллар;

31.977700 грн за евро;

0.372840 грн за российский рубль;

38.073800 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 13 февраля курс доллара, фунта и евро вырос, а рубля - упал:

+0.159 грн за доллар;

+0.099 грн за евро;

-0.002 грн за российский рубль;

+0.231 грн за фунт стерлингов.

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