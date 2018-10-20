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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,03 грн/долар

Київ • УНН

 • 13022 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,03 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 жовтня встановлені на такому рівні:

28.036647 грн за долар;

32.256162 грн за євро;

0.426580 грн за російський рубль;

36.720242 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 19 жовтня курс усіх валют не змінився.

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