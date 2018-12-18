Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,88 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На 18 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,88 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 18 грудня встановлені на такому рівні:
27.886082 грн за долар;
31.625606 грн за євро;
0.418580 грн за російський рубль;
35.182563 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 17 грудня курс усіх валют, окрім російського рубля — виріс. Рубль залишився без змін.