Официальный курс гривны установлен на уровне 27,88 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На 18 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,88 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 декабря установлены на таком уровне:
27.886082 грн за доллар;
31.625606 грн за евро;
0.418580 грн за российский рубль;
35.182563 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 декабря курс всех валют, кроме российского рубля - вырос. Рубль остался без изменений.