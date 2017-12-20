Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,87 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,87 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 грудня встановлені на такому рівні:
27,884304 грн за долар;
32,967613 грн за євро;
0,475750 грн за російський рубль;
37,251540 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 18 грудня, курс всіх валют, крім фунту стерлігну, збільшився.