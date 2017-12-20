Официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 декабря установлены на таком уровне:
27,884304 грн за доллар;
32,967613 грн за евро;
0,475750 грн за российский рубль;
37,251540 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 18 декабря, курс всех валют, кроме фунта стерлигну, увеличился.