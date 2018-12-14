Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,86 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На 15 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,86 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 15 грудня встановлені на такому рівні:
27.867006 грн за долар;
31.687573 грн за євро;
0.420600 грн за російський рубль;
35.267978 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 14 грудня курс усіх валют залишився незмінним.