Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,86 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,86 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 грудня встановлені на такому рівні:
27,860871 грн за долар;
33,001202 грн за євро;
0,474490 грн за російський рубль;
37,365491 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 20 грудня, курс євро та фунта стерлінгів збільшився, курс долара та російського рубля, навпаки - зменшився.