Официальный курс гривны установлен на уровне 27,86 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,86 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 декабря установлены на таком уровне:
27,860871 грн за доллар;
33,001202 грн за евро;
0,474490 грн за российский рубль;
37,365491 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 20 декабря, курс евро и фунта стерлингов увеличился, курс доллара и российского рубля, наоборот - уменьшился.