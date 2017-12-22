Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,85 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,86 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 грудня встановлені на такому рівні:
27,855935 грн за долар;
33,034353 грн за євро;
0,475690 грн за російський рубль;
37,216355 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 21 грудня, курс євро та росыйського рубля збільшився, курс долара та фунта стерлінг, навпаки - зменшився.