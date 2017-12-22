Официальный курс гривны установлен на уровне 27,85 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,86 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 декабря установлены на таком уровне:
27,855935 грн за доллар;
33,034353 грн за евро;
0,475690 грн за российский рубль;
37,216355 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 21 декабря, курс евро и росыйського рубля увеличился, курс доллара и фунта стерлингов, наоборот - уменьшился.