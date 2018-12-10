Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,82 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На 10 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,87 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 10 грудня встановлені на такому рівні:
27.824246 грн за долар;
31.638950 грн за євро;
0.415770 грн за російський рубль;
35.515463 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 9 грудня курс усіх валют впав.