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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,82 грн/доллар

Киев • УНН

 • 4992 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На 10 декабря 2018, официальный курс гривни установлен на уровне 27,87 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,82 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 декабря установлены на таком уровне:

27.824246 грн за доллар;

31.638950 грн за евро;

0.415770 грн за российский рубль;

35.515463 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 9 декабря курс всех валют упал.

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