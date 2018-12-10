Официальный курс гривны установлен на уровне 27,82 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На 10 декабря 2018, официальный курс гривни установлен на уровне 27,87 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 декабря установлены на таком уровне:
27.824246 грн за доллар;
31.638950 грн за евро;
0.415770 грн за российский рубль;
35.515463 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 декабря курс всех валют упал.