Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,81 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.8184 грн за долар;

34.0789 грн за євро;

0.3811 грн за російський рубль;

37.8275 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 19 грудня курс валют — не змінився.