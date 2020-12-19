Официальный курс гривны установлен на уровне 27,81 гр /доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.8184 грн за доллар;

34.0789 грн за евро;

0.3811 грн за российский рубль;

37.8275 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 декабря курс валют — не изменился.