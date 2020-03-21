Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,80 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На 21 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,80 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.802500 грн за долар;
30.093400 грн за євро;
0.346520 грн за російський рубль;
32.319000 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 20 березня курс усіх валют не змінився.