Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,78 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.786700 грн за долар;

33.526000 грн за євро;

0.372370 грн за російський рубль;

38.537400 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 28 квітня курс долара і рубля зріс, а євро і фунтів стерлінгів впав.