Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,78 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Станом на 29 квітня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,78 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.786700 грн за долар;
33.526000 грн за євро;
0.372370 грн за російський рубль;
38.537400 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 28 квітня курс долара і рубля зріс, а євро і фунтів стерлінгів впав.