Официальный курс гривны установлен на уровне 27,78 грн / доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. По состоянию на 29 апреля 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,78 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.786700 грн за доллар;
33.526000 грн за евро;
0.372370 грн за российский рубль;
38.537400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 апреля курс доллара и рубля вырос, а евро и фунтов стерлингов упал.