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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар

Київ • УНН

 • 12749 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Станом на 16 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,75 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок середи встановлені на такому рівні:

27.7590 грн за долар;

33.6897 грн за євро;

0.37666 грн за російський рубль;

37.1693 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 15 грудня курс усіх зазначених валют впав.

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