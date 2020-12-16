Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Станом на 16 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,75 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок середи встановлені на такому рівні:
27.7590 грн за долар;
33.6897 грн за євро;
0.37666 грн за російський рубль;
37.1693 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 15 грудня курс усіх зазначених валют впав.