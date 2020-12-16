Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. По состоянию на 16 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро среды установлены на таком уровне:
27.7590 грн за доллар;
33.6897 грн за евро;
0.37666 грн за российский рубль;
37.1693 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 декабря курс всех указанных валют упал.