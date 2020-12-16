Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро среды установлены на таком уровне:

27.7590 грн за доллар;

33.6897 грн за евро;

0.37666 грн за российский рубль;

37.1693 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 15 декабря курс всех указанных валют упал.