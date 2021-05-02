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У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 126815 перегляди

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17 березня, 18:58 • 168428 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 248444 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 184013 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 177280 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар

Київ • УНН

 • 20014 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Станом на 2 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,75 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.750000 грн за долар;

33.642700 грн за євро;

0.373550 грн за російський рубль;

38.701500 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 1 травня курс валют не змінився.

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