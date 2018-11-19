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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар

Київ • УНН

 • 4319 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 листопада встановлені на такому рівні:

27.754970 грн за долар;

31.490789 грн за євро;

0.420570 грн за російський рубль;

35.643225 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 18 листопада курс усіх валют, окрім долара (курс якого знизився), зріс.

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