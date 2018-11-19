Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 ноября установлены на таком уровне:
27.754970 грн за доллар;
31.490789 грн за евро;
0.420570 грн за российский рубль;
35.643225 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 ноября курс всех валют, кроме доллара (курс которого снизился), вырос.