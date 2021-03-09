Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,71 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Станом на 9 березня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,71 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.709100 грн за долар;
33.075000 грн за євро;
0.371850 грн за російський рубль;
38.316100 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 8 березня курс усіх зазначених валют впав.