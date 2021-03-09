Официальный курс гривны установлен на уровне 27,71 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. По состоянию на 9 марта 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,71 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.709100 грн за доллар;
33.075000 грн за евро;
0.371850 грн за российский рубль;
38.316100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 марта курс всех указанных валют упал.