Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,7 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Станом на 28 квітня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,7 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.771500 грн за долар;
33.557700 грн за євро;
0.371130 грн за російський рубль;
38.624600 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 27 квітня курс усіх валют впав.