Официальный курс гривны установлен на уровне 27,7 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. По состоянию на 28 апреля 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,7 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.771500 грн за доллар;
33.557700 грн за евро;
0.371130 грн за российский рубль;
38.624600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 апреля курс всех валют упал.