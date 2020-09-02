Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,60 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. На 2 вересня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,60 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.604900 грн за долар;
33.072100 грн за євро;
0.375290 грн за російський рубль;
37.160300 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 1 вересня курс всіх зазначених валют — зріс.