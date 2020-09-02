Официальный курс гривны установлен на уровне 27,60 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. На 2 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,60 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.604900 грн за доллар;
33.072100 грн за евро;
0.375290 грн за российский рубль;
37.160300 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 сентября курс всех указанных валют — вырос.