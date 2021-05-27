Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,55 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Станом на 27 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,55 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.546100грн за долар;
33.676500 грн за євро;
0.374300 грн за російський рубль;
38.988700 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 26 травня курс всіх валют зріс.