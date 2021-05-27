Официальный курс гривны установлен на уровне 27,55 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. По состоянию на 27 мая 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,55 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.546100грн за доллар;
33.676500 грн за евро;
0.374300 грн за российский рубль;
38.988700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 мая курс всех валют вырос.