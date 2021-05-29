Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,53 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Станом на 29 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,53 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.526000 грн за долар;
33.569300 грн за євро;
0.374820 грн за російський рубль;
39.004300 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 28 травня курс всіх зазначених валют не змінився.