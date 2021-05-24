Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,46 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Станом на 24 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,46 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.457200 грн за долар;
33.479900 грн за євро;
0.374140 грн за російський рубль;
38.976900 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 23 травня курс долара і євро впав, а рубля і фунта стерлінгів зріс.