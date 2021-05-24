Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,46 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.457200 грн за долар;

33.479900 грн за євро;

0.374140 грн за російський рубль;

38.976900 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 23 травня курс долара і євро впав, а рубля і фунта стерлінгів зріс.