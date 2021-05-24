Официальный курс гривны установлен на уровне 27,46 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.457200 грн за доллар;

33.479900 грн за евро;

0.374140 грн за российский рубль;

38.976900 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 23 мая курс доллара и евро упал, а рубля и фунта стерлингов вырос.