Официальный курс гривны установлен на уровне 27,46 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. По состоянию на 24 мая 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,46 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.457200 грн за доллар;
33.479900 грн за евро;
0.374140 грн за российский рубль;
38.976900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 мая курс доллара и евро упал, а рубля и фунта стерлингов вырос.