Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,18 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. На 5 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,18 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.180100 грн за долар;
30.659200 грн за євро;
0.385920 грн за російський рубль;
34.005000 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 4 липня курс усіх вказаних валют не змінився.