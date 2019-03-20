Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,16 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На 20 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,16 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 березня встановлені на такому рівні:
27.160830 грн за долар;
30.849271 грн за євро;
0.422300 грн за російський рубль;
36.060774 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 19 березня курс усіх валют зріс.